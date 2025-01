Lanazione.it - Saldi in Toscana al via il 4 gennaio. Shopping sicuro, ecco come

Firenze, 22025 – Manca davvero poco allo scoccare dell’appuntamento invernale più atteso tra i patiti di. Il 4partiranno anche ine dureranno 60 giorni. I primi giorni, lo sconto medio applicato sarà intorno al 30%, ma progressivamente aumenterà, fino in certi casi al 70%. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio Studi di Confcommercio, la spesa media pro capite sarà intorno ai 138 euro, mentre per i nuclei familiari la cifra si attesterà sui 307 euro. L’interesse dei consumatori si mantiene alto: il 46% ha già deciso di acquistare almeno un prodotto, mentre un ulteriore 50% valuterà le offerte indugiando davanti alle vetrine. A confermarlo è anche l’ultima indagine condotta da Ipsos per Confesercenti. In particolare, il 59% degli intervistati ha pianificato di investire nel rinnovo del guardaroba, con una spesa media di 262 euro a famiglia.