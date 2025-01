Oasport.it - Quando gioca Musetti i quarti a Hong Hong: orario, avversario, tv, streaming

Lorenzoaffronterà Jaume Munar neidi finale del torneo ATP 250 diKong. Il tennista italiano ha debuttato con una bella vittoria in due set sul cemento della località cinese e ora dovrà stare molto attento all’impegno con l’insidiosospagnolo, reduce dal successo contro il portoghese Nuno Borges. L’appuntamento è per venerdì 3 gennaio, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 06.00, subito dopo la conclusione del derby francese tra Arthur Fils e Alexandre Muller.Il 22enne, numero 17 del mondo, incrocerà il 27enne, numero 62 del ranking ATP. I precedenti sul circuito maggiore sono in perfetta parità (1-1): nel 2023 l’iberico ebbe la meglio negli ottavi di finale a Santiago, mentre l’azzurro si impose al secondo turno di Wimbledon. In palio alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto transalpino tra Fils e Muller.