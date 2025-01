Ilgiorno.it - Nuovo anno, nuovo sciopero dei trasporti a Milano: ecco quando si fermeranno metro, bus e tram

– È in arrivo il primodeidel 2025. Venerdì 10 gennaio, infatti, i lavoratori del sindacato Faisa Confail incrocerle braccia per quattro ore, mettendo a rischio la puntuale circolazione di, bus edell’Aziendamilanesi (Atm). Al momento non è stata resa nota la fascia oraria interessata dalla protesta, ma in avvicinamento alla data verrà pubblicata. In passato gli scioperi di Faisa Confail hraccolto un adesione compresa tra il 4 e il 19 per cento dei lavoratori Atm. I mezzi locali non sargli unici interessati dall’astensione al lavoro. Sempre il 10 gennaio sono previsti altri due scioperi: quello degli addetti alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e quello del personale di terra degli scali aeroportuali di Linate e Malpensa.