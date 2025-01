Lettera43.it - Netanyahu dimesso dall’ospedale dopo la rimozione della prostata

Leggi su Lettera43.it

Il premier israeliano Benjaminè statoHadassah Ein Kerem, a Gerusalemme. Il leader di Israele ha subito nei giorni scorsi un intervento chirurgico per la. Su X è stato lo stessoad annunciarlo: «Ho appena lasciato l’ospedale Hadassah Ein Kerem e vorrei ringraziare molti, molti di voi, cittadini israeliani, per le preghiere, l’incoraggiamento e il sostegno che hanno commosso moltissimo me e la mia famiglia». Poi ha ringraziato anche i « i dottori, gli infermieri e il personale medico che hanno fatto di tutto e di più». Intanto il premier ha autorizzato la delegazione israeliana a continuare i colloqui per la liberazione degli ostaggi a Gaza. Articolo completo:ladal blog Lettera43