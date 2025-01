Quotidiano.net - Neonato morto in chiesa a Bari: giallo sull’allarme della culla termica

, 2 gennaio 2024 – Unè stato trovato: era stato lasciato nelladi San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco. Lo strumento – pensato per quei genitori che, per una qualsiasi ragione, hanno la necessità di separarsi dal proprio figlio – dovrebbe inviare una segnalazione al cellulare del parrocco ogni qual volta venga usato. Tuttavia, come dichiarato da don Antonio Ruccia – a Roma al momento dei fatti – tale notifica non è mai arrivata. Due le principali piste finora. La portastanza che custodisce lanon sarebbe stata chiusa, condizione necessaria per far partire l’allarme. Non si esclude neanche che il piccolo sia stato abbandonato quando era già. La Squadra mobile sta cercando di far luce: sarà necessario anche risalire a colui o coloro che lo hanno sistemato nel dispositivo.