Milan Futuro, primo rinforzo! Ufficiale l'arrivo di Magrassi

La sessione di calciomercato invernale è alle porta ed ilha bisogno di rinforzi. La squadra rossonera, allenata da Daniele Bonera, è alla sua prima stagione nel calcio professionistico. Attualmente, ilè 18esimo nel Girone B della Serie C ed è in zona playout. In Coppa Italia Serie C, invece, i rossoneri hanno perso ai quarti di finale contro il Caldiero Terme. Ecco ilcolpo. (fonte: ac.com) - ACcomunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Andreada AS Cittadella. L'attaccante, nato a Dolo il 6 febbraio 1993, cresciuto nelle giovanili di Venezia e Brescia, entra a far parte della rosa di. Ecco anche il post sui social del club. "Un nuovo attaccante, benvenuto Andrea".