Miccette nei cestini dei rifiuti. In fumo i raccoglitori degli abiti. Superlavoro dei vigili del fuoco

Le raccomandazioni di non sparare fuochi artificiali a Capodanno, arrivate da più parti e in primis dai sindaci dei paesi, sono cadute nel vuoto e la tradizione di salutare il nuovo anno con i petardi è stata di fatto “rispettata“ senza esclusione territoriale. Il problema è che in diverse occasioni, come dimostrato dagli interventi deidel, l’utilizzo ha travalicato il semplice divertimento sfociando in puro e semplice vandalismo. Il primo intervento dei pompieri è avvenuto poco dopo l’una di notte, quando un’autopompa del distaccamento di Sant’Angelo Lodigiano è dovuta intervenire per un incendio sterpaglie in via Zara a Sant’Angelo, molto probabilmente di origine dolosa, mentre in corso Adda a Lodi, sempre allo stesso orario, la chiamata indicava un cestino in fiamme e dunque sono dovuti uscire i pompieri del comando del capoluogo per evitare che il rogo dilagasse.