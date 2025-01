Dilei.it - Mattino 4 sospeso, chi sostituisce Federica Panicucci

Leggi su Dilei.it

Il destino di4 non era di certo saldo e di questo si discute ormai da un po’. Mediaset ha però rinviato una decisione fino ai primi giorni del nuovo anno, rendendo ufficiale la propria scelta: il programma cone Roberto Poletti non tornerà.Perché4 è statoÈ bene chiarire come Pier Silvio Berlusconi non abbia deciso di cancellare4. È facile pensare come ci siano delle valutazioni in corso al momento. Allo stato attuale infatti è stato “soltanto”.Serranda abbassata per la trasmissione quotidiana cone Roberto Poletti, che non torneranno al proprio posto, come anticipato da Dagospia. Stando al palinsesto, i due avrebbero dovuto riprendere il proprio posto a partire da martedì 8 gennaio 2025. Le cose però andranno diversamente.