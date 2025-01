Quotidiano.net - Mattino 4, che succede? Le ragioni della sospensione

4 chiude? Nulla filtra da Mediaset, anche se pare che il programma condotto da Roberto Poletti e Federica Panicucci sia per ora rimandato. Non a settembre, visto che siamo soltanto a gennaio, ma messo in pausa sì. Anzi, sospeso per ora. A tempo indeterminato. Sempre per il momento. Quindi nessuna chiusura in vista. Anche se unadel programma fa iniziare il 2025 alla “signora del Capodanno” di Canale 5 in maniera più amara. Una decisione che non arriva dal nulla, sia chiaro. Non è stata una doccia fredda come quella che Barbara D’Urso ha vissuto un anno e mezzo fa, quando le era stato dato il benservito senza che nessuno neppure nel suo staff sapesse nulla. Di certo però ladi4 fa riflettere. Anche perché gli ascolti tv non hanno mai dato adito a dubbi sulle potenzialità del programma.