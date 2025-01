Oasport.it - LIVE ASVEL Villeurbanne-Olimpia Milano 56-56, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: si lotta punto a punto, ultimi 5? decisivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime-out immediato di Poupet. -3’00 dalla sirena finale: l’allenatore francese prova a scuotere i suoi.58-64 PIIIPPOOOO RICCIIIII! BOMBAAAAAAAA58-61 Tap-in perfetto di Nikola Mirotic: +5.58-59 Canestro di classe di Paris Lee: l’non molla, -1.56-59 SHIEEEELDSS!! TRIPLA PESANTISSIMA,TORNA A +3.56-56 Risponde subito Maledon con tripla del pareggio!53-56 PIPPO RICCI! +3.53-54 Risponde subito Nico Mannion: l’torna subito davanti!53-52 Nando De Colo dall’angolo: 20 punti per il playmaker veterano.51-52 Un solo libero segnato da Zach LeDay, ma vale il nuovo vantaggio meneghino.Inizia la frazione decisiva!Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? la partita è ancora in perfetta parità sul 51-51!51-51 Tap-in di Armoni Brooks: parità!51-49 NICOOO MAANNIOOOON! TRIPLAAAAAAAAA51-46 Altro 2/2 ai liberi per De Colo, che aggiorna il bottino personale a quota 18 punti.