Il lungo e colorato party in Piazza dei Priori | Siamo una comunità viva E non finisce qui

VOLTERRALa quinta è già un palcoscenico ammirato ogni anno da migliaia di turisti. Un palco naturale e antico che ha accolto altrettante migliaia di persone per ildel 31 dicembre. Unadeisuper gremita si è vestita a festa per salutare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo, regalando ai presenti una serata di pura magia. Sotto un cielo limpido e stellato, l’atmosfera magica ha abbracciato cittadini e i tanti turisti, uniti dalla voglia di divertirsi e dalla speranza per il futuro. La musica è stata la vera protagonista della serata: sul palco allestito in, ecco i Gary Baldi Bros e dj Tony Verace che hanno saputo catturare l’energia del pubblico, regalando performance indimenticabili. Note travolgenti hanno trasformato lain una grande pista da ballo, dove ogni brano aggiungeva un tocco speciale a una notte già unica.