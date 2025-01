Terzotemponapoli.com - Guerini: “Con Conte le distrazioni sono vietate”

L’ex allenatore parla a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli e analizza il panorama calcistico italianoIn un’intervista a tutto campo rilasciata a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, Vincenzo, figura di spicco del calcio italiano, ha analizzato le sfide che attendono le squadre nella ripresa del campionato. Dal ruolo di Antonioalle promesse non mantenute di Federico Chiesa,non si è risparmiato nei giudizi.L’importanza della concentrazione nella prima gara dell’anno“La prima gara dell’anno è sempre complicata”, ha esordito, sottolineando come i momenti di pausa possano spesso portare a cali di concentrazione. “Può esserci un po’ di distrazione, c’è sempre il pericolo di qualche appannamento che puoi pagare caro”, ha spiegato, evidenziando la necessità di una preparazione mentale solida per affrontare i primi match dopo la sosta.