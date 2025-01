Ilnapolista.it - Federico Chiesa è un obiettivo sensibile del mercato del Napoli (Tuttosport)

Leggi su Ilnapolista.it

, si sa, non trova spazio a Liverpool. Potrebbe già lasciare la Premier League in questa sessione di. Su di lui c’è il, secondo quanto scrive. Ma non solo, anche l’Atalanta è interessata a. È un testa a testa fra i due club.delgià per gennaioScrive:Ma non si tratta dell’unico pezzo di vecchia Juve nei radar azzurri: ancheè undelnapoletano, in un testa a testa con l’Atalanta per arrivare all’esterno offensivo, sempre più vicino a lasciare Liverpool già in questa sessione di.Ha dato disponibilità al, primi contatti tra il club e l’agente Ramadani (Sportmediaset)La suggestione dicome nuovo giocatore delpotrebbe trasformarsi in realtà.