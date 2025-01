Eventi, al Museo del Saxofono di Fiumicino l’omaggio a Pino Daniele

Leggi su Ildenaro.it

Sabato 4 gennaio, alle 21, ildeldiapre il nuovo anno con un omaggio, a dieci anni dalla scomparsa, a. La serata sarà dedicata al cantautore napoletano con il tributo “Mal di Te: Musica e poesia oltre i confini della sua Napoli”, un progetto musicale curato da Giulia Maglione e interpretato dalla Iesainò Band. Si propone di celebrare l’eredità musicale lasciata da, un artista che ha profondamente segnato la musica italiana. “A un decennio dalla sua scomparsa e nel settantesimo anniversario della sua nascita, l’evento si configura come un momento speciale per ricordare il grande artista, esplorandone l’universo musicale e tramandando alle nuove generazioni il suo approccio innovativo”, viene sottolineato. La Iesainò Band, composta da Giulia Maglione alla voce, Andrea Panzera alla chitarra classica, Umberto De Santis al contrabbasso, Andrea Borrelli alla batteria e percussioni e Maurizio Yorck come voce narrante, offrirà una performance che unisce generi musicali come blues, jazz, funky e la tradizione napoletana.