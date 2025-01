Zonawrestling.net - Dynamite 01.01.2025 Tutti i nemici di Re Moxley

Benvenuti all’analisi di, uno show storico per la AEW in quanto primo episodio trasmesso simultaneamente su TBS e Max. Lo show si è tenuto all’Harrah’s Cherokee Center di Asheville, North Carolina, con diversi match importanti in programma tra cui gli Acclaimed contro l’Hurt Syndicate e il main event che vede Rated FTR affrontare i Death Riders.Lo show si apre con una nuova sigla che utilizza “I’m So Excited” dei Pointer Sisters. Gran pezzo ma ho idea che si adatti poco al montaggio. Servirebbe una nuova sigla che si adattasse meglio a questo brano secondo me.BACKSTAGE: Jonparla di comeparlino di ciò che vogliono fare, ma quando i proiettili iniziano a volare le cose cambiano. Elogia Marina Shafir per aver preso un proiettile per lui (la switchblade di Jay White a Worlds End) e afferma di aver trascinato la compagnia attraverso la pandemia.