Inter-news.it - De Siervo promette: «La Supercoppa Italiana sarà un’esperienza immersiva!»

Leggi su Inter-news.it

L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De, commenta le novità tecnologiche introdotte nella, che avrà il via questa sera con Inter-Atalanta.TUTTE LE EMOZIONI – Alle ore 20.00 l’atteso inizio della final four della, che si aprirà con la prima semifinale fra Inter e Atalanta. In merito alle novità tecnologiche introdotte quest’anno nella competizione, Luigi Dedichiara: «Mai prima d’ora avevamo messo in campo ben 36 telecamere considerando il drone acrobatico, la Sky Cam e le telecamere cinematografiche. Stiamo trasformando la trasmissione della partita invisivae coinvolgente, capace di catturare ogni emozione, in campo e sugli spalti, oltre a raccontare le varie fasi di gioco e i gesti tecnici più significativi».