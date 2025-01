Bergamonews.it - Da Zelig a Valbondione, show di Giancarlo Barbara

. L’attore e comico, apprezzato in tv dal pubblico die Colorado, arriva a. Sabato 4 gennaio 2025 alle 20.45 sarà protagonista di unoal centro sportivo del paese.Si diverte a raccontare il suo rapporto col cinema e soprattutto con la musica, svelando il suo animo Rock. Interagisce con il pubblico coinvolgendolo nel racconto delle sue storie improbabili, che prendono vita sul palco grazie alla sua mimica.Racconta la sua vita e quella della gente comune che, a volte, diventa uno dei suoi trailer. Tra una scena e l’altra prende in mano la chitarra, per giocare con le canzoni più famose degli ultimi anni e coinvolgere gli spettatori in rivisitazioni musicali, parodie e brani inediti. Il momento di maggior adrenalina arriva col personaggio del “Rapinatore”, la nuova proposta dia Colorado.