Come sta Thuram sostituito all’intervallo

sta. La vittoria per 2-0 contro l’Atalanta ha portato l’Inter in finale di Supercoppa Italiana, ma ha lasciato un punto interrogativo sulle condizioni di Marcus. L’attaccante francese, autore di un buon primo tempo, è statoda Simone Inzaghi per un leggero affaticamento muscolare all’adduttore sinistro.staLa scelta è stata di natura precauzionale, ma ora resta da valutare la disponibilità del giocatore per la finalissima, prevista per lunedì 6 gennaio alle ore 20., punto fermo dell’attacco nerazzurro, sarà sottoposto a esami nelle prossime ore per chiarire l’entità del fastidio.Nel frattempo, l’Inter attende di conoscere il nome della sua avversaria, che uscirà dalla seconda semifinale tra Juventus e Milan, in programma venerdì 3 gennaio.