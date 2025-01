Gqitalia.it - Ci siamo, da oggi si gioca la Supercoppa Italiana

Che il calcio non si fermi mai è un dato di fatto. Niente soste durate il periodo di Natale, tutti in campo ache prima del Capodanno con la Serie A impegnata nel weekend lungo del 28-29-30 dicembre. E poi via verso l'Arabia Saudita, dove il nuovo anno si apre con l'assegnazione del primo trofeo stagionale, la, in programma per la quinta volta in Arabia Saudita.Chilae il calendario delle partiteCon l'ormai sdoganato format delle Final Four ripreso da quello spagnolo a contendersi il trofeo sono l'Inter (campione d'Italia), la Juventus (vincitrice dell'ultima edizione della Coppa Italia), il Milan (secondo classificato in campionato) e l'Atalanta (finalista di Coppa Italia).La formula delle gare (per tutte calcio d'inizio alle 22 locali, le 20 in Italia) prevede il 2 gennaio la prima semifinale Inter-Atalanta e il 3 gennaio l'altra, Juventus-Milan.