Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Ricci si allontana: rinnovo ufficiale con il Torino

Rischia di sfumare, per il, uno dei principali obiettivi di(tanto per questa sessione invernale, quanto per la prossima estiva) per il centrocampo. Da questa mattina, infatti, èildel contratto di Samuelecon il. Il centrocampista della Nazionale Italiana, classe 2001, ha prolungato il suo accordo con il club granata, che era in scadenza tra un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2028. Ovviamente, nonostante ilresta 'potenzialmente' uno dei nomi caldi del, in Italia e in Europa. Solo che ora, forte di una posizione contrattuale più solida, il Presidente Urbano Cairo potrà chiedere, per l'eventuale cessione del suo gioiello, una cifra 'monstre'. Diavolo tagliato fuori?