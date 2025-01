Bergamonews.it - Ancora niente neve sulle Orobie, sole anche nei primi giorni dell’anno. Temperature in diminuzione

Leggi su Bergamonews.it

Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi.Analisi SinotticaL’area di alta pressione tra Europa centrale e bacino del Mediterraneo tende gradualmente a cedere lasciando spazio all’ingresso da giovedì di un veloce fronte freddo da nord-ovest che produrrà effetti marginali sulla nostra regione. In seguito tempo nuovamente piùggiato ma con un calo generalizzato dellesia in montagna che in pianura; per il fine settimana dell’Epifania probabile nuovo peggioramento per l’ingresso di un fronte Atlantico ma con effettida valutare.Giovedì 2 gennaio 2025Tempo previsto: condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con nuvolosità più irregolare sui rilievi Alpini e Prealpini ma con tendenza a rapido peggioramento dal pomeriggio; nevicate deboli dalla serata sui settori più settentrionali delle Alpi retiche, alta Val Chiavenna, Livignasco e alta Valle Camonica.