Addio ad Aldo Agroppi lutto nel mondo del calcio

PIOMBINO –adneldelad, l‘ex giocatore, tecnico, commentatore Rai, si è spento giovedì 2 gennaio all’ospedale di Piombino, provincia di Livorno, la sua città natale.aveva 80 anni, era nato il 14 aprile 1944 a Piombino. Era ricoverato in ospedale da alcuni giorni.La salma alla sala del commiato della Pubblica Assistenza di Piombino.Ed èneldel, che piange uno dei suoi protagonisti., prima giocatore, poi allenatore, ha debuttato con la maglia del Piombino. Per poi diventare simbolo del Torino dello scudetto nella stagione 1975/1976, vestendo oltre 200 volte la maglia granata.ha vestito anche la maglia della Nazionale.Allenando anche lo stesso Torino, la Fiorentina, il Pisa di Romeo Anconetani, portato in serie A, Padova, Como, Pescara, Perugia, Ascoli.