Ultime Notizie Roma del 01-01-2025 ore 09 | 10

dailynews radiogiornale Buona giornata ancora auguri di buon anno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono 15 temi chiave affrontati dal capo dello Stato Sergio Mattarella nel discorso di fine anno partendo per le guerre in Medio Oriente Ucraina passando per la prigionia di Cecilia sala il Presidente della Repubblica si poi soffermato sulle divisioni le sfide globali e italiane senza dimenticare le morti sul lavoro i suicidi in carcere di impegno delle forze di polizia e in ultimo gli 80 anni della Liberazione l’ex sindaco diGianni Alemanno è da ieri sera nel carcere di Rebibbia dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di revoca dei servizi sociali che erano stati concessi dal tribunale di sorveglianza Alemanno è stato condannato in via definitiva un anno e dieci mesi per l’accusa di traffico di influenze illecite in uno dei filoni della maxi-inchiesta mondo di mezzo la decisione del tribunale Pellegatta in base a quanto si prende a trasgressioni nel rispetto della pena alternativa un cittadino egiziano è stato ucciso ieri sera da un carabiniere a Villa Verucchio nel Riminese dopo che l’uomo intorno alle 22:30 accoltellato in strada 4 persone il primo essere aggredito è stato un diciottenne che stava acquistando sigaretta un distributore automatico il giovane ferito Alessandro raggiunto da amici e soccorso I ragazzi hanno cominciato a scappare inseguiti dal feritore che tornato sui parte avrebbe aggredito anche una coppia di anziani una ragazza quando i carabinieri hanno tentato di fermarlo avrebbe tentato da coltellaro è uno dei militari intervenuti che ha sparato uccidendo e da oggi primo gennaio il gatto rosso non transiterà più verso l’Europa attraverso l’Ucraina e la naturale conseguenza degli annunci del presidente ucraino volodymyr diretti e di quello Russo Vladimir Putin dei giorni scorsi un evento di fatto epocale che sta facendo agitare i mercati ieri 31 dicembre i prezzi europei hanno toccato i €50 a megawattora spinti anche dalle temperature in ribasso Israele ha bombardato la striscia di Gaza dopo che nella notte due ragazzi erano stati sparati dal centro dell’enclave palestinese sullo stato ebraico con l’emittente araba al-jazeera che parla di un bilancio di almeno 10 morti tra già balia il campo profughi di buray prima di Raid aerei le forze di difesa israeliane hanno diramato un avviso di evacuazione i residenti di pure i cosi informano le stesse PDF citate dai media locali emergenza sanitaria Garda con segno nati morti per il freddo in una settimana di Dipartimento generale dei medi del ministero della cultura dell’orientamento islamica dell’Iran ha confermato in una nota l’arresto di Cecilia sala per aver violato le leggi della Repubblica islamica dell’Iran il giocatore sotto inchiesta questa mattina la messa di Papa Francesco in occasione della giornata mondiale per la pace e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto auguri per questo nuovo anno In collaborazione con Agenzia Italia Stampa