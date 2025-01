Ilrestodelcarlino.it - Tuffo di Capodanno a Fano, anche un bimbo tra gli 80 temerari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Pesaro e Urbino), 1 gennaio 2025 - Tradizionaledi, questa mattina ai Bagni Carlo di Sassonia. L’evento, organizzato da Marco Renna, insegnante del Polo 3 e Master della Fanum Fortunae Nuoto, ha visto per il sesto anno consecutivo la partecipazione di alcuni corridori dell’associazione “Corre”. In tutto sono stati circa 80 gli impavidi del primo bagno dell’anno, per lo più uomini, ma quest’anno hanno risposto all’appellouna ventina di donne e persino un bambino di 7 anni. “Ci eravamo organizzati tramite i social network e con il passaparola - spiega Renna -, coinvolgendoil gruppo ‘Corre’, che ogni anno organizza la corsa del primo dell’anno. Questo è il sesto anno che ci riuniamo in spiaggia per questo evento. Il primo gruppo ha iniziato il bagno alle 11:30, ma si sono aggiunte altre persone a mezzogiorno.