Bergamonews.it - Supercoppa Italiana, parla Gasperini: “Sfidiamo l’Inter per capire quanto siamo competitivi”

Leggi su Bergamonews.it

L’arrivo nella serata di martedì 31 dicembre, la cena di capodanno in gruppo, poi la mattina la conferenza stampa prima dell’allenamento nel pomeriggio. A Riyadh l’Atalanta sta vivendo un primo giorno del 2025 caratterizzato sopratutto da ore di frenesia e di attesa per quello che sarà il primo impegno dell’anno, in semifinale dicontro, giovedì 2 gennaio alle 20 (ora).“Sarà tutta una novità, abbiamo visto qualche squarcio di questa città iper moderna,in un posto sorprendente e per noi non era facile da immaginare”, afferma Gian Piero, “questa è una competizione chemo nelle prossime ore, perché così giocata lontano da casa e dai tifosi è un po’ strana. Giochiamo al massimo tutte le partite, anche se questa come data arriva in un momento particolare, ma avvicinandoci alla gara saremo al meglio delle nostre possibilità”.