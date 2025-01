Tarantinitime.it - Pistole a Capodanno, accertamenti dei carabinieri sui “casi isolati”

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoSpari la notte scorsa contro la sede della Corte d’Assise d’Appello nel rione Paolo VI di Taranto.Una vetrata è andata completamente in frantumi. Avviate le indagini delle forze di polizia per accertare se si è trattato di un proiettile vagante, sparato per, oppure un segnale di intimidazione.Da registrare inoltre che un uomo e una donna hanno impugnatoper festeggiare il nuovo anno.sono in corso da parte deisu due misteriosi episodi, veicolati attraverso due video sui social, che vedono protagonisti un uomo e una donna impugnare duee sparare nel fragore dei botti. Non e’ chiaro se si tratti dia salve o altro. Una pattuglia e’ anche intervenuta sul posto.I due episodi sono accaduti nella semiperiferia e alla periferia della citta’.