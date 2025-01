Ilfattoquotidiano.it - Notte di capodanno, la linea dura di Bonelli: “Proposta una legge per vietare i botti, non è una tradizione ma una pratica da superare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel giorno in cui in Italia si contano i danni e i feriti deidiè Angeloa lanciare il primo monito e la prima: unache vieti petardi e fuochi.“Non si possono più chiudere gli occhi di fronte all’ennesimo bilancio delladiche vede un numero ingente di feriti, 309, 30 solo a Roma, tra cui 90 bambini, sequestri massicci di materiale esplosivo da nord a sud del paese”, esordisce il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, sottondo la difficoltà anche per “i nostri animali domestici”. Il parlamentare, insieme a Devis Dori, ha lanciato unacontro l’uso deiche vede come primo firmatario proprio Dori.Quella dei, prosegue, “non è una, ma unada. Noi abbiamo depositato unache vieti questo selvaggio comportamento dannoso per le conseguenze sulle persone fragili, sui bambini, sulla vivibilità della fauna, degli animali domestici e per l’ambiente.