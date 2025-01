Ilfattoquotidiano.it - Nel nome di Garibaldi: l’incredibile ascesa del Nottingham Forest, dal rischio Serie B alla Champions come ai tempi di Brian Clough

Giuseppesarebbe orgoglioso di questoche ha chiuso il 2024 al secondo posto in Premier League ed è l’unica squadra ad aver battuto, il 14 settembre scorso, lo stratosferico Liverpool di Arne Slot. Le maglie di questo glorioso club, fondato nel 1865, sono infatti intitolate al condottiero italiano. Un giornalista inglese, Jim Holden, impegnato nella stesura di un libro che sarà pubblicato nel 2025, ha raccontato la popolarità dinel Regno Unito in una conferenza svoltasi a Roma il 16 novembre: “Ispirò la creazione di un biscotto e della maglia delin suo onore. Molte donne inglesi si innamorarono di lui. Una ricca vedova si fidanzò ufficialmente con l’Eroe dei Due Mondi”. Ilè stato l’eroe di due Coppe dei Campioni, conquistate nel 1979 e nel 1980, sotto la guida di: una squadra promossa in First Division nel 1977 e, nel 1979, diventata campione d’Europa.