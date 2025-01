Panorama.it - I 10 film italiani più belli del 2024

Ildel cinema italiano ci ha regalato delle belle sorprese, arrivate soprattutto da registi meno attesi. Prima fra tutti: Maura Delpero, bolzanina alla sua opera seconda. Ed è al suo secondodi fiction anche Gianluca Jodice, che ci ha sedotti con Le déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta.Ecco secondo noi ipiùdel. 1) Vermiglio di Maura DelperoVermiglio è ilitaliano dell’anno, nei cuori e nei riconoscimenti. Storia di montagna e di un’Italia che non c’è più, sul finir della seconda Guerra mondiale in Val di Sole, in dialetto, cadenzato dalle stagioni, pulsa di semplicità e vitalità. E punta a grandi premi internazionali. Dopo il Leone d'argento - Gran premio della giuria alla Mostra del cinema di Venezia, è nella cinquina dei candidati al Golden Globe 2025 come migliorstraniero e nella short list a 15 che punta all’Oscar al migliointernazionale.