Quotidiano.net - “Giacomo e Michael potrebbero essere prigionieri di una setta”. Scomparsi in Sardegna, ci sono collegamenti?

Leggi su Quotidiano.net

Gonnesa, 1 gennaio 2025 – C’è un legame tra la scomparsa diSolinas e quella diFrison, spariti intra il luglio 2023 e lo stesso mese dell’anno successivo? Le mamme, Lidia Pistis e Cristina Pittalis, cercano di capirlo. Si parlano, si scambiano le informazioni. Provano a cercare una soluzione al mistero, la traccia potrebbequella di una? La scomparsa diSolinasSolinas è scomparso da Gonnesa la mattina dell’8 luglio 2023. I suoi ultimi spostamenti vengono ripresi dalle telecamere, è vestito di nero, si allontana con un borsone e uno zaino, fa un caldo torrido, lui è vestito di nero. Il primo verrà poi ritrovato nelle campagne, tra i rovi, lo zaino invece no. Ai genitori aveva raccontato di aver trovato lavoro come stagionale in Costa Smeralda.