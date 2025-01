Golssip.it - Fuorionda al Capodanno Rai, Angelo dei Ricchi e Poveri insulta i fonici: “Teste di c….!”

Piccolo incidente sul palco del concerto didella Rai condotto da Marco Liorni a Reggio Calabria. Poco prima della mezzanottedeiha raggiunto il conduttore sul palco per il conto alla rovescia: convinto di avere il microfono spento ha inveito contro idandogli ripetutamente delle «di c.». «Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso – ha detto ripetutamente -,di c.». Ma il microfono era aperto e gli insulti sono stati sentiti in diretta tv nazionale. Poco dopo, Marco Liorni si è scusato per l’imprevisto.