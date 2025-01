Anteprima24.it - FOTO-VIDEO/ Coez incanta Avellino, spunta la proposta di matrimonio

Tempo di lettura: < 1 minutoHato il pubblico e brindato con loro per l’inizio del nuovo anno.dal palco di Corso Vittorio Emanuele, ha salutato il 2024 e dato il benvenuto al 2025. Operazione riuscita conti alla mano per presenze e impatto emotivo. Ad aprire la serata il rapper melodico Le-One. Allo scoccare della mezzanotte è salita sul palco per i consueti auguri il sindaco di, Laura Nargi insieme ai consiglieri di maggioranza. E poi la scena tutte nelle sonorità diaccompagnato da White Trash. Serata ben riuscita nonostante il freddo e la nebbia. Tra i brani più cantati i classici di“Faccio un casino” a “È sempre bello“, passando per “La musica non c’è” e “Domenica“. Evento che ha riscaldati i cuori della città capoluogo. E c’è chi ne ha approfittato nella notte dei desideri per promettersi amore eterno con unadi