Metropolitanmagazine.it - Constanze Geiger, l’emancipazione femminile e la musica viennese

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nello spazio di LetteralMente Donna di oggi una donna che ha segnato la storia dellae che è stata riscoperta recentemente, per il Concerto di Capodanno di Vienna diretto dal maestro Riccardo Muti. Il suo nome èe questa è la sua storia, una donna nella, morgenpost.deQuando si parla dellavengono sempre in mente i grandi valzer della dinastia Strauss ed una serie di autori maschili celebrati ogni anni dal Concerto di Capodanno di Vienna ma quest’anno è andata alla ribalta per la prima volta un nome che testimonia come la grandesia anche stato frutto dell’ingegno e della creatività femminili. Si tratta di Costanze, una grande musicistadell’800? e amica intima degli Strauss.