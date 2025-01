Amica.it - Con “Nosferatu” comincia un 2025… da paura

(askanews) – Il 2025all’insegna dei vampiri: arriva infatti proprio il primo gennaio nei cinema Nosferatu, il film diretto da Robert Eggers che riporta sullo schermo il vampiro reso celebre dal film di Murnau del 1922.Il ruolo di Lily-Rose Depp in “Nosferatu”Interpretato da Bill Skarsgard, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, è un racconto gotico sull’ossessione di un terrificante vampiro verso una giovane donna tormentata di cui si è infatuato.GUARDA LE FOTOLily Rose Depp e Vanessa Paradis: trova le differenze Nosferatu, insomma, torna ad essere una figura spaventosa, come ha spiegato il regista: «I vampiri nel cinema, nella letteratura recentemente sono diventati degli antieroi e poi degli eroi: esseri solitari, costretti a misurarsi con il fatto che non moriranno mai.