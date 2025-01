Bellezze.tv - Carolina Miranda, spettacolare in Profilo Falso su Netflix

Sicuramente la seriedi(tra pochi giorni uscirà la seconda stagione) non è memorabile ma la sua protagonistaquanto è bella ?Per farla breveinterpreta Camila Román una ballerina di un famoso club per soli uomini di Las Vegas che un bel giorno incontra su Tinder un uomo che sembra perfetto ma nasconde un segreto che la porterà a vivera un’avventura piuttosto impegnativa e imprevista., nata il 24 giugno 1989 a Irapuato, Guanajuato, in Messico è l’incarnazione perfetta del mix esplosivo tra talento e bellezza.Conosciamo meglio questa attrice che ha fatto salire la temperatura del pubblico di “”?è una star in ascesa nel panorama delle serie TV. Prima di diventare la femme fatale di, ha fatto gavetta nelle telenovelas messicane, conquistando premi e fan con la sua interpretazione in “Señora Acero.