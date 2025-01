Capodanno Raiuno ‘teste di c… ’ in diretta durante lo show

Leggi su Ilfaroonline.it

'Buon anno. teste di c..!'. Poco prima della mezzanotte,ildicon l'Anno che verrà, una voce irrompe nellamentre si esibiscono i Ricchi e Poveri sul palco di Reggio Calabria.L'intervento si sente in maniera distinta e rimbalza su X, dove diventa un tormentone tra il 2024 e il 2025. L'episodio si ripete ancheil countdown finale, mentre si avvicina la mezzanotte. "Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di caz.!", si sente mentre il conduttore Marco Liorni si avvia a completare il conto alla rovescia.Chi è che perde la testa e se la prende con i fonici per il microfono? I sospetti si concentrano su un cantante impegnato sul palco. (fonte: Lal/Adnkronos)