Ilrestodelcarlino.it - Capodanno, gli esplode petardo in mano: amputata falange di un dito

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 1 gennaio 2025 – Una disattenzione o il cattivo funzionamento delche stava maneggiando. Quale che sia la causa, a un 22enne tunisino è stataladell'anulare dellasinistra. Il ragazzo stava festeggiando ilin piazza Saffi, a Forlì, quando ilche aveva acceso gli è scoppiato in, ferendolo gravemente (l'episodio è avvenuto pochi minuti prima dello scoccare della mezzanotte). Subito aiutato dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso, al giovane è stataladell'anulare. Sul posto, presente per garantire la sicurezza dei presenti, la polizia di Stato. La polizia locale ha sequestrato alcuni botti utilizzati in aree del centro storico dove non era possibile, come da regolamento municipale, accendere petardi, fuochi artificiali e simili.