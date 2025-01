Pianetamilan.it - Amarcord Milan – Le partite dei rossoneri giocate a Capodanno

Oggi è il 1° gennaio, quindi si festeggia il, ed il, nel corso della sua straordinaria storia lunga 125 anni, ha giocatoanche il primo giorno dell'anno. Attualmente, isono all'ottavo posto in campionato con 27 punti ed una partita da recuperare. Dopodomani, affronteranno la Juventus in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana. Nella sua storia, ilha giocato 10e c'è un perfetto equilibrio tra i risultati ottenuti: 5 vittorie e 5 pareggi. Insomma, il primo dell'anno inon hanno mai perso. I gol segnati sono 21, quelli subiti sono 8. Ecco le: 1928: 14a giornata del Girone A della Divisione Nazionale 1927/28, ilvinse 0-2 in casa della Reggiana. Stefano Aigotti segnò i due gol che decisero l'incontro; 1932: in occasione della 14a giornata del campionato 31/32, il Diavolo affrontò la Pro Patria e pareggiò 1-1.