Ilfattoquotidiano.it - “Volevo controllare che fosse davvero morta”: disseppellisce la bara della madre e se la porta a casa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scena surreale in un cimitero spagnolo, dove un uomo è stato arrestato dopo aver dissotterrato lae averlata asua. Il motivo? Voleva “cheeffettivamente“, ha dichiarato alle autorità. L’episodio, accaduto il 28 dicembre nel cimitero comunale di La Carriona, ad Aviles, ha lasciato sgomenti i testimoni. L’uomo, dopo aver rimosso fiori e lapide dalla tomba, ha estratto lae l’ha caricata sulla sua auto. Alcuni presenti hanno cercato di fermarlo, ma lui ha chiesto il loro aiuto per trasre la: “Miaè statata via senza permesso”, ha urlato secondo quanto riferito al sacerdote del cimitero.La polizia, allertata dai testimoni, lo ha rintracciato nella sua abitazione, dove ha trovato lacon il corpo. L’uomo è stato arrestato e laè stata rita al cimitero.