Ucraina Zelensky | Grato all’Italia e a Meloni per straordinaria presidenza G7

In un messaggio sui social condiviso in tre lingue, italiano, inglese e ucraino, il presidente ucraino Volodymyrsi è rivoltoe alla premier Giorgiaringraziandola per ladel G7. “Sonoe al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgiaper ladel G7 di quest’anno. La leadership italiana è un esempio di unità, forza e determinazione”, ha detto il leader di Kiev.La nostra cooperazione contribuisce a salvare migliaia di vite“Un ringraziamento speciale per la storica decisione del G7 di stanziare 50 miliardi di dollari in finanziamenti provenienti dai beni congelati della Russia”, ha aggiunto, “la nostra cooperazione contribuisce a salvare migliaia di vite, a preservare le famiglie e a garantire un futuro ai bambini ucraini.