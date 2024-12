Lanazione.it - Trova 49 milioni di euro e li restituisce: il gesto più generoso del 2024

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 31 dicembre- Una cifra da capogiro, 49dita in terra e restituita. È accaduto a Lecce. Il rimento è stato di Andrea Guido, assessore comunale che hato per terra un assegno circolare di 49diin una delle vie più trafficate della città. "Pensavo fosse uno scherzo, ma non lo era - ha raccontato - . Quando ho visto tutti quegli zeri, non riuscivo a crederci, era una cifra surreale. Ho pensato di portarlo in questura, poi mi è venuto in mente di contattare il corriere per capire se conoscessero il proprietario. Era un suo cliente e lo ha subito avvisato: era già dai carabinieri per denunciare lo smarrimento dell'assegno". I proprietari del negozio effettivamente conoscevano chi l'aveva perso, un facoltoso imprenditore edile salentino, e così l'assessore ha lasciato in custodia l’assegno e il proprietario è tornato in possesso del denaro.