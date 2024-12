Laprimapagina.it - Tragedia a Trieste: turista austriaco muore per monossido di carbonio in un appartamento di via Crispi

Una drammaticaha colpito, dove undi circa sessant’anni è deceduto a causa di una presunta fuga didiall’interno di unsituato al quarto piano di via5. L’incidente, avvenuto nella serata di ieri, ha coinvolto anche altre sei persone, che sono rimaste intossicate dal gas velenoso. Due di loro sono state immediatamente trasportate in ospedale per le cure necessarie, mentre gli altri sono stati monitorati dai sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, alla polizia di Stato e ai carabinieri.Secondo le prime informazioni, l’sarebbe adibito a casa vacanze e al momento dellavi si trovava ildeceduto e sua moglie, che è stata trovata sotto il letto, in stato di shock.