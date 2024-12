Ilrestodelcarlino.it - Top Volley Club La regina è Tecnoarmet

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Per la settima edizione consecutiva, c’è un nome nuovo in cima alla classifica del TOP, il Trofeo virtuale de Il Resto del Carlino, che premia la squadra modenese di pallavolo con la miglior media punti/partite ottenuta conteggiando le gare giocate nell’anno solare che si sta concludendo: per la terza volta, su quattro edizioni "post Covid" conteggiate, il Trofeo va ad una squadra maschile laSoliera 150 di serie C, che mai era arrivata così in alto in passato.. Il successo premia ancora una società relativamente giovane, ma che è nata con propositi precisi, quello di riportare la pallavolo solierese nei tornei Nazionali, dove aveva assaporato addirittura la serie A2 femminile, con le ragazze della Hidroplants di B2 questo è già successo, e questo successo della squadra maschile, in vetta da sola al girone A alla pausa Natalizia, sembra indicare la strada per ripetere il risultato al maschile, forte di una formazione che, dopo anni di assestamento in serie C, sembra pronta per il gran salto.