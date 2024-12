Dilei.it - Re Carlo, esplode la tensione con il Principe Andrea: scandalo economico

Leggi su Dilei.it

Non c’è pace per Re, che si ritrova di fatto a confrontarsi con una crisi famigliare dopo l’altra. Non si placano i rancori nei confronti di Harry e Meghan, che lacerano il sovrano (tenuto lontano anche dai suoi amati nipoti), così come quelli nei confronti del. Una delicata questione economica da risolvere al più presto.Le finanze delContinua a esserci un alone di mistero intorno alle finanze del. Una condizione che avrebbe portato a una profondatra il sovrano e suo fratello. Stando a quanto riportato da Gareth Russell, noto commentatore reale, il Re sarebbe molto frustrato a causa delle tante domande relative alla condizione economica del Duca di York.Nonostante la grande incertezza, infatti,ha deciso di restare ben ancorato nella sua residenza alla Royal Lodge.