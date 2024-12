Zonawrestling.net - Raw 30.12.2024 The Last Race

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Toyota Center di Houston, Texas. Lo show inizia con i The New Day che raggiungono il ring, Kofi Kingston e Xavier Woods provano a parlare ma senza successo dati i fischi del pubblico. Jey Uso gli interrompe, Woods gli dice che sono tornati indietro nel tempo. Ma Jey gli dice che su una cosa ha ragione, i New Day fanno schifo. Jey poi chiama Drew McIntyre a raggiungerlo a causa dello loro recenti animosità, ma al posto suo appaiono Solo Sikoa, Jacob Fatu e Tama Tonga sullo schermo. Sikoa gli dice di aver fatto quello che doveva per attirare l’attenzione di Roman Reigns, e dice che lui e Jimmy Uso hanno commesso un errore schierandosi con Reigns piuttosto che con lui. Esprime la sua fiducia nel vincere il Tribal Combat Match contro Reigns la prossima settimana, poi McIntyre corre verso il ring passando dal pubblico e attacca Jey da dietro.