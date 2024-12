Piperspettacoloitaliano.it - Questi Fantasmi 2024 recensione film tv di Rai 1: l’originale è un capolavoro, ma il remake con Massimiliano Gallo è da ammirare

È difficile toccare capolavori come quelli scritti e interpretati da Eduardo De Filippo. Nella sua mission, la Rai fa il suo tributo con gli attori di oggi. Dopo “Natale in Casa Cupiello”, “Sabato, Domenica e Lunedì”, “Non ti pago”, “Filumena Marturano” e “Napoli milionaria!”, tocca a, commedia scritta in 3 atti nel 1945 da De Filippo e poi riadattata nel celeberrimodel 1967, sempre per la regia di Eduardo, con protagonisti Sophia Loren e Vittorio Gassmann. E proprio il figlio Alessandro Gassmann ha voluto rendere omaggio a suo padre, dirigendo l’opera dei giorni nostri. Cosa ne pensiamo di questa nuova versione ? Ecco ladie Anna Foglietta omaggiano Sophia Loren e Vittorio Gassmannci ha provato.