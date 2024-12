Ilfattoquotidiano.it - “Quando c’è la luna piena la mamma sembra posseduta: singhiozza, resta immobile e ha una voce diversa”: i medici le diagnosticano una malattia rara

La cinquantacinquenne madre di due figli diventava strana nei periodi diva sedutava a più non posso, si comportava insolitamente e aveva perfino una. Gli attacchi arrivavano all’improvviso, indifferentemente di giorno e di notte, e duravano qualche ora. Dopo sette anni di inutili visite dagli esperti locali dina alternativa, i familiari decisero di portarla in ospedale. La figlia spiegò aiche la madre soffriva spesso di cefalea, aveva difficoltà a dormire e a svolgere i compiti quotidiani, tendeva a isolarsi. Da parte sua, la donna dichiarò di avere poca energia e un senso di impotenza.Depressione e tranceUna valutazione fisica non diede risultati, ma la visita psichiatrica rivelò una depressione che la donna si trascinava fin dall’adolescenza.