Programmazione Italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmi Italia 1 di oggi, 31 Dicembre 2021

Mattina
06:50 - Chips
Jon e Ponch stanno cercando di fare luce sul furto di alcuni computers, le cui tracce si perdono in alto mare
VISIONE ADATTA A TUTTI

07:46 - Chips
Jon e Ponch, partecipano ad un corso di addestramento con la squadra di cani poliziotto, organizzata dal Dipartimento dello Sceriffo 
VISIONE ADATTA A TUTTI

08:42 - C'era una volta il Principe Azzurro
Animazioni - A causa di una maledizione, il principe Filippo ha il potere di ammaliare tutte le ragazze e per spezzare l'incantesimo dovra' trovare il vero amore prima dei 21 anni Regia di R

10:26 - Scarpette rosse e i 7 nani
Animazioni - Sette principi vengono trasformati in nani da una maledizione che puo' essere spezzata solo dal bacio della donna piu' bella del mondo Riusciranno a trovarla? Regia di S

12:25 - Studio aperto
Notizie e approfondimenti insui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto

Pomeriggio
13:00 - Grande Fratello
L'appuntamento quotidiano per gli aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello

13:15 - Sport Mediaset
Approfondimento quotidiano insul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset

13:53 - Sport mediaset extra 2024
Approfondimento quotidiano insul mondo del calcio e dello sport a cura della redazione giornalistica di Sport Mediaset

14:04 - I Simpson
Homer fa un bilancio della propria vita ed entra in depressione perche' si rende conto di non aver realizzato nulla di buono

14:29 - Dennis la minaccia
Commedia - Dennis e' un bambino pestifero che ha come vittima preferita il vicino di casa Quando i suoi genitori lasciano la citta' affidano Dennis all'uomo Castle; USA 1993
VISIONE ADATTA A TUTTI.