Prima pagina Corriere dello Sport | Conceicao | ‘Milan crediamoci'

Questa è ladel '', in edicola oggi, martedì 31 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il '' oggi in edicola, in, apre con un'intervista in esclusiva a José Mourinho, ex allenatore di Inter e Roma, attualmente tecnico del Fenerbahçe. La notizia di giornata, però, è senza dubbio il cambio in panchina avvenuto nelle ultime ore in casa Milan. Via Paulo Fonseca (avrà 8 mesi di stipendio come buonuscita, il Diavolo risparmia 4 milioni di euro), dentro Sérgio Conceição. Ieri firma e primo allenamento per l'ex Porto, che ha subito spronato la squadra. Debutterà venerdì sera, in via ufficiale, contro la Juventus del figlio Francisco nella 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita).