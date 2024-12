Tvplay.it - Niente Supercoppa, due Big della Nazionale restano a casa

Il 2025 comincia con un evento clou per il calcio italiano ovvero la Final Four dia Riyad. Spiccano due assenze importantiCountdown agli sgoccioli per la Final Four diItaliana, in programma a Riyad dal 2 al 6 gennaio 2025. Quella che sta per iniziare è la seconda edizione che si disputa con il nuovo format a quattro squadre che prevede la partecipazione del club vincitore dello Scudetto (l’Inter), dei detentoriCoppa Italia (Juventus),seconda classificata nello scorso campionato (Milan) efinalistaCoppa Italia (Atalanta)., due Big– Tvplay.it (Foto LaPresse)La prima semifinale si disputerà giovedì 2 gennaio, alle 20, tra Inter e Atalanta. Il giorno dopo in campo alla stessa ora, Juventus e Milan.